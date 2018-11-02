Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,147581 1,44 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034971 1,13 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,678093 1,10 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,402117 1,10 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022405 1,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021949 3,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021116 2,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,136979 1,90 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027918 1,70 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051684 1,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,667327 6,04 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040616 5,69 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078887 5,31 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025508 3,75 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058111 3,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,936096 2,95 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038340 2,58 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,218635 2,16 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,052028 1,96 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,582469 1,75 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030586 1,68 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015910 1,60 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052182 1,50 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,923323 1,43 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020112 1,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032147 1,61 Ak Portföy Altın Fonu 0,051507 1,60 HSBC Portföy Altın Fonu 1,968110 1,60 İş Portföy Altın Fonu 0,024874 1,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,054048 1,60 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044326 0,08 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,604619 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,654877 0,07 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 55,645303 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,505442 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

