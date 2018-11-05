Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 249,002048 1,79 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038021 1,49 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,394457 1,42 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014956 1,24 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,177295 1,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,070696 0,54 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,482376 0,52 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,416699 0,49 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,469011 0,43 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,381072 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,963308 2,54 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,949675 2,43 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038934 2,39 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041565 2,34 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017378 2,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,199126 1,89 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222181 1,62 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,412973 1,55 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038860 1,36 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,321679 1,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030228 1,95 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,230545 1,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,963805 1,23 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026239 1,19 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,897109 0,97 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017369 0,20 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017103 0,20 İş Portföy Para Piyasası Fonu 215,773249 0,20 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,131695 0,20 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,047361 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

