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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 15:00 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 256,296113 2,93 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038343 0,85 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,397487 0,77 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574341 0,61 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,670387 0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022877 0,51 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,075933 0,49 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,422141 0,38 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,268533 0,29 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,316457 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,433892 3,93 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043185 3,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083189 3,58 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,389183 2,79 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,371748 2,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,440336 1,70 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039479 1,59 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,440626 1,42 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,817174 1,20 Halk Portföy Karma Fon 59,465839 1,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026766 2,01 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,780362 1,18 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,907149 1,12 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,972951 0,95 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030448 0,73 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,462145 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044446 0,08 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,506779 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 75,234839 0,07 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,233216 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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