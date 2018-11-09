Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,269399 1,42 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053180 0,99 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045210 0,97 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,115542 0,92 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034677 0,85 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,127360 1,06 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027340 0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050440 0,64 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022430 0,62 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020548 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071347 1,97 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033828 1,55 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038193 0,63 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057341 0,50 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068705 0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,799851 1,03 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,052493 0,68 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062326 0,49 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,073492 0,33 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031269 0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019644 1,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,815064 0,98 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,899572 0,83 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,926935 0,67 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015499 0,49 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,808816 1,04 Finans Portföy Altın BYF 19,387972 0,96 İş Portföy Altın Fonu 0,024224 0,50 Ak Portföy Altın Fonu 0,050155 0,50 HSBC Portföy Altın Fonu 1,917051 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,625459 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044542 0,08 ING Portföy Para Piyasası Fonu 75,388130 0,07 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 293,627362 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017415 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

