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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053841 1,24 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045764 1,23 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054659 1,17 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,408564 1,15 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035073 1,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022639 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050907 0,93 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027508 0,61 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,389715 0,39 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,122168 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033962 0,40 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071513 0,23 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024599 0,05 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038196 0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063047 1,16 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,815330 0,86 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,069564 0,62 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033340 0,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,056726 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019911 1,36 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,839570 1,35 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,922941 1,23 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,936012 0,98 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029996 0,76 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,050524 0,74 Garanti Portföy Altın Fonu 0,061553 0,73 HSBC Portföy Altın Fonu 1,931093 0,73 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031528 0,73 TEB Portföy Altın Fonu 0,053054 0,73 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,166764 0,23 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044634 0,21 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017183 0,20 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 94,225878 0,20 İş Portföy Para Piyasası Fonu 216,769841 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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