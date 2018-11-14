Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 532,460498 0,89 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019952 0,83 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039592 0,71 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,411691 0,67 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183509 0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021310 1,02 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,102691 0,58 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,075950 0,30 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,413839 0,24 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,128190 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,009603 2,83 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041803 2,60 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,374885 2,49 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080294 2,39 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,932690 1,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,458394 1,99 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038544 1,22 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221312 1,19 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,415101 1,02 Halk Portföy Karma Fon 58,834222 1,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,444718 0,66 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025602 0,59 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039679 0,52 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030634 0,34 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,408730 0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,057822 0,63 Finans Portföy Gümüş BYF 16,403581 0,60 Finans Portföy Altın BYF 19,216456 0,60 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044698 0,08 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,509510 0,08 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,656606 0,08 İş Portföy Para Piyasası Fonu 217,072858 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,512810 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

