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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,111299 0,24 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,532610 0,22 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 15,554198 0,16 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 90,813206 0,13 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019263 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022343 1,45 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,417340 0,20 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,079837 0,16 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,259067 0,05 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,389766 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,386605 1,77 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081977 1,62 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042680 1,46 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,185695 1,22 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,923780 1,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,806853 1,21 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038969 0,83 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,321973 0,77 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223589 0,69 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,949693 0,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011538 1,41 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013420 1,24 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026031 0,90 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,402037 0,61 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029857 0,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,372481 0,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030672 0,31 İş Portföy Altın Fonu 0,023737 0,30 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021288 0,30 Garanti Portföy Altın Fonu 0,059924 0,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,465950 0,12 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017545 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 217,956496 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,511592 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,874622 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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