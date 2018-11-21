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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 523,463980 1,34 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052268 0,18 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044523 0,16 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018868 0,11 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019281 0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022374 0,14 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,480091 0,11 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,496666 0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050340 0,64 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,071858 0,20 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,046120 0,18 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,541327 0,18 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,014221 0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013032 0,52 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,275468 0,46 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014147 0,45 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,254410 0,41 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,430704 0,35 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 19,266775 1,56 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,151301 1,39 Finans Portföy Gümüş BYF 16,552321 1,10 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030728 0,18 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018144 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017557 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 218,102794 0,07 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,047860 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044904 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,511929 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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