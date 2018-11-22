Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033185 6,12 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019393 0,58 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,018925 0,43 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018313 0,32 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,035707 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014146 2,35 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021146 1,90 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,022017 1,20 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026784 0,78 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048955 0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024197 2,01 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,383712 1,80 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064698 1,50 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,591145 1,32 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036370 1,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,042112 1,99 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,074787 1,86 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,911416 1,80 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038282 0,98 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221854 0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025664 0,72 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038808 0,70 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,179908 0,69 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030291 0,53 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,126028 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,023879 0,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,049441 0,43 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021413 0,43 HSBC Portföy Altın Fonu 1,889963 0,43 Deniz Port. Altın Fonu 0,027046 0,42 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017569 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044934 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 218,246409 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,512266 0,07 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 94,851162 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

