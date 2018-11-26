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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 261,180133 0,48 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413776 0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169961 0,32 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,184960 0,32 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036338 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,075741 0,14 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,119673 0,07 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,388186 0,07 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,412490 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,131654 1,12 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042472 1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081725 0,91 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023638 0,86 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,245854 0,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,011850 0,93 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038554 0,68 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223793 0,67 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,023372 0,52 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,908156 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,195702 0,29 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029267 0,26 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,436605 0,24 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025871 0,24 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,180643 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,777986 0,20 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,513629 0,20 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,642109 0,20 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,947843 0,20 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017341 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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