Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,110025 0,61 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,791403 0,21 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 15,617346 0,10 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,117338 0,10 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019495 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020858 0,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021059 0,50 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,478123 0,04 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,493531 0,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,990354 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038171 1,35 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017696 0,80 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,091695 0,69 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,383865 0,64 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034986 0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,999450 0,48 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,023495 0,41 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049962 0,41 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,685502 0,28 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,088667 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038786 0,97 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,890606 0,92 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026155 0,59 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,213175 0,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,943418 0,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 18,676594 0,39 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 188,706633 0,39 Finans Portföy Gümüş BYF 15,932625 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,680829 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,972178 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,241822 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,663616 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 53,519142 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

