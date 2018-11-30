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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,609238 1,06 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422244 0,69 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,156390 0,67 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172574 0,61 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187136 0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,418450 0,17 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,079768 0,11 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,491166 0,06 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,118365 0,05 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,476338 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,400770 1,64 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,399928 1,61 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,237241 1,52 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043269 1,39 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083257 1,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039707 0,87 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,428672 0,79 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324011 0,72 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,832801 0,64 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020989 0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,531667 1,65 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,904382 1,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,964937 0,99 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030619 0,72 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,211954 0,67 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017661 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,468847 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 219,394529 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,251292 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,514980 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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