FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 15:53 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 510,006511 1,34 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029782 1,25 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,614302 1,25 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,051526 1,25 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021252 1,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013428 5,58 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021274 2,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,035421 2,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019792 1,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048463 1,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067635 3,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030849 2,79 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,832103 2,20 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032265 2,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054531 1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015966 2,34 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,059341 1,23 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,756008 1,02 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050085 0,73 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,041889 0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,830598 0,84 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,748743 0,80 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018910 0,76 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028343 0,75 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,404162 0,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,238120 4,38 QNB Finans Portföy Altın BYF 18,879759 2,58 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 191,125444 2,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029888 0,57 Fiba Portföy Altın Fonu 0,017670 0,56 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,470005 0,12 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017713 0,10 İş Portföy Para Piyasası Fonu 220,017123 0,09 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,516427 0,08 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,048263 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERCeren Hindistan'a masaj salonu şokuCeren Hindistan'a masaj salonu şoku
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi
İmar Barışı'nda tapu heyecanıİmar Barışı'nda tapu heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.