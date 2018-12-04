Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 510,006511 1,34 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029782 1,25 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,614302 1,25 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,051526 1,25 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021252 1,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013428 5,58 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021274 2,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,035421 2,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019792 1,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048463 1,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067635 3,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030849 2,79 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,832103 2,20 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032265 2,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054531 1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015966 2,34 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,059341 1,23 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,756008 1,02 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050085 0,73 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,041889 0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,830598 0,84 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,748743 0,80 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018910 0,76 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028343 0,75 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,404162 0,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,238120 4,38 QNB Finans Portföy Altın BYF 18,879759 2,58 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 191,125444 2,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029888 0,57 Fiba Portföy Altın Fonu 0,017670 0,56 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,470005 0,12 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017713 0,10 İş Portföy Para Piyasası Fonu 220,017123 0,09 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,516427 0,08 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,048263 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

