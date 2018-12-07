Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 518,323156 0,39 Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018165 0,14 TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,368036 0,13 QNB Finans Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058963 0,10 Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,016406 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,502774 0,31 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,487172 0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,922169 0,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054404 0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,123252 0,48 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050546 0,22 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 27,787361 0,16 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016679 0,14 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031566 0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015489 0,27 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,902748 0,24 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050903 0,22 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029591 0,17 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,036289 0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,373527 1,02 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,697087 0,98 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031253 0,27 TEB Portföy Altın Fonu 0,052575 0,26 İş Portföy Altın Fonu 0,024187 0,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,286184 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,045373 0,08 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,783638 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,762928 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017467 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

