Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,093424 1,47 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 131,517836 0,33 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019725 0,30 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018590 0,26 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019148 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013658 0,98 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,000773 0,39 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,083083 0,27 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,428364 0,24 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026747 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,973461 2,69 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041800 2,50 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080025 2,08 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 3,989504 1,57 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018126 1,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,416028 0,94 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039162 0,90 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,812333 0,75 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,226041 0,73 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,319001 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026337 0,96 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030623 0,37 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,715881 0,31 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013615 0,29 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011700 0,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 299,631490 0,22 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017504 0,21 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 95,983980 0,21 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,797388 0,21 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,518489 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

