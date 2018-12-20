Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,199217 1,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591802 0,93 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,409721 0,60 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039630 0,58 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182553 0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012411 1,41 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020598 0,72 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,430852 0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,083871 0,31 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,269118 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,066779 2,90 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042122 2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080775 2,63 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,256006 2,26 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087597 2,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038403 1,84 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,925650 1,76 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,404574 1,44 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224490 1,37 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,413601 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,935332 1,35 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028743 1,34 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163615 1,28 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025648 1,11 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,009092 1,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017900 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,348391 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,428697 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 222,402386 0,06 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 96,591779 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

