Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 264,486021 0,49 Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,014420 0,40 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 15,836593 0,32 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036868 0,29 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 5,938884 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020091 2,11 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047516 0,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,867730 0,57 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,135168 0,31 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,409900 0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060936 2,57 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030153 1,31 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049442 0,88 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016572 0,45 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 54,014125 0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,924981 2,53 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,753596 0,80 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016748 0,34 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091082 0,33 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,045474 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029954 0,38 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051496 0,28 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015670 0,26 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,913030 0,22 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,929672 0,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,113268 1,45 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,836844 0,39 İş Portföy Altın Fonu 0,024452 0,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,050731 0,25 HSBC Portföy Altın Fonu 1,936195 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 77,803571 0,09 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017711 0,08 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 303,088319 0,08 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,794283 0,08 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,386938 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

