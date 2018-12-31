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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 14:48 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,419663 2,37 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034607 2,35 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,056269 0,86 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 242,956348 0,73 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 303,544094 0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,889219 1,15 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,520429 0,47 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,505311 0,35 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020606 0,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026245 0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033336 1,87 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061552 1,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035812 0,77 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,601703 0,73 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030356 0,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,043415 1,14 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,076681 1,08 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 66,871030 1,00 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,020389 0,36 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,031982 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,382826 0,33 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,205141 0,20 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,231819 0,19 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,228688 0,19 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,022885 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,233048 0,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,024938 0,21 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,777882 0,20 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,375117 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,438454 0,19 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017745 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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