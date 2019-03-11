Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054757 0,48 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,038136 0,43 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,548046 0,37 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,238924 0,27 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,318626 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021732 1,17 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050876 0,48 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,336737 0,20 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,573128 0,08 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,526193 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,454640 0,24 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056875 0,23 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,416284 0,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032353 0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,187731 0,44 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,588478 0,41 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,173825 0,33 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,034993 0,30 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,045879 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031337 0,91 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016360 0,88 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053755 0,85 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,952813 0,81 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,003936 0,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,631677 1,56 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019523 0,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,055448 0,90 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032903 0,90 Deniz Port. Altın Fonu 0,028933 0,89 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,726312 0,18 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018520 0,18 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,765472 0,18 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048084 0,18 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018811 0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

