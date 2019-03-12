Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,528366 0,98 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032691 0,28 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038788 0,18 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,360422 0,18 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 16,509525 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022587 1,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,128474 0,87 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014721 0,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021858 0,58 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,471922 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032969 1,90 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026038 1,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 61,328490 1,45 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057544 1,18 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067253 0,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,019597 0,38 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,103320 0,25 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,015461 0,16 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,021527 0,10 Ak Portföy Değ. Fon 0,148707 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040268 0,45 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028192 0,33 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,212601 0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015019 0,05 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,292498 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,498328 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,549243 0,06 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,252011 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,730904 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018531 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

