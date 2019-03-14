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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,270465 0,50 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,038255 0,49 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041753 0,46 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024394 0,45 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,805453 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015086 2,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022198 1,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022128 0,79 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,159203 0,65 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051328 0,55 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096092 2,35 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049166 2,21 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045927 2,09 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018675 1,14 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,035642 1,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,529303 0,56 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,067697 0,48 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,094059 0,44 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,194201 0,43 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066310 0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031655 1,02 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016520 0,98 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054269 0,95 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,013112 0,91 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,961501 0,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033244 1,04 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019721 1,02 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023137 1,00 İş Portföy Altın Fonu 0,025798 0,99 Garanti Portföy Altın Fonu 0,065234 0,99 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 81,381669 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,504427 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,999118 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,740101 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018539 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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