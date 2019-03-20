Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,048774 0,43 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,220086 0,37 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 529,437568 0,37 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033302 0,36 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037189 0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022312 0,79 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,193171 0,74 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028548 0,29 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022168 0,29 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,214918 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072193 1,10 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035257 0,85 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046134 0,72 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,842404 0,67 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038590 0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042540 1,05 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,557011 0,53 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044109 0,43 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,905905 0,34 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,673913 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028504 0,80 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,958412 0,59 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016582 0,50 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031766 0,49 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054469 0,48 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033363 0,52 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,770947 0,52 TEB Portföy Altın Fonu 0,056179 0,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019794 0,51 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023217 0,51 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,500622 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018616 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018906 0,06 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 20,316978 0,06 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,854170 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

