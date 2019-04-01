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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024046 3,32 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,269810 3,26 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041562 3,00 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,142719 2,79 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,795059 2,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015773 2,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022880 2,50 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023448 2,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,238156 2,27 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029176 1,82 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089426 4,13 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045517 4,00 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103644 2,58 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019199 2,48 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034962 2,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066367 2,98 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042191 1,99 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,474673 1,74 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040318 1,72 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,487834 1,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,972717 2,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,017552 1,80 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,936541 1,74 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021060 1,72 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025945 1,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,113872 1,43 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,131796 1,10 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 212,426467 1,05 HSBC Portföy Altın Fonu 2,083820 0,22 İş Portföy Altın Fonu 0,026366 0,19 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,978462 0,18 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 60,944901 0,18 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048670 0,18 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018746 0,18 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,254852 0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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