Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037417 1,19 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,775886 1,08 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,269073 1,06 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,731976 1,05 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,809231 0,94 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,289289 2,59 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022934 1,40 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023727 1,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029306 1,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022358 1,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039868 2,07 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027715 1,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035758 1,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071986 1,65 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045244 1,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,080598 2,42 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,625214 1,08 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324123 1,06 HSBC Portföy Değ. Fon 77,015934 1,06 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066889 0,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016826 1,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032115 1,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,024027 1,25 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,978940 1,22 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055189 1,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023590 1,40 Deniz Port. Altın Fonu 0,029805 1,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,057136 1,38 Garanti Portföy Altın Fonu 0,066459 1,37 HSBC Portföy Altın Fonu 2,081141 1,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,521674 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 57,687560 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 82,334018 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048758 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,059580 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

