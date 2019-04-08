FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599910 1,07 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041761 1,06 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422117 0,84 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174462 0,80 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 137,989236 0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016344 0,78 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022438 0,56 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,148593 0,22 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,424376 0,09 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,577241 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047831 1,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093959 1,05 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,147825 0,95 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018765 0,91 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,037808 0,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022211 0,67 Gedik Portföy Karma Fon 0,816417 0,60 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,554965 0,58 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,521261 0,56 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026516 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,024132 0,26 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,281525 0,24 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,306115 0,18 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,298838 0,16 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,311246 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024230 0,18 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,525326 0,18 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,198598 0,18 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,071696 0,18 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,052378 0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyorBu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor
Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları doluAv yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu
Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruzMansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dolarda sert yükseliş!

Dolarda sert yükseliş!

5 liraya çeyrek altın! Talebe yetişemiyorlar...

5 liraya çeyrek altın! Talebe yetişemiyorlar...

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Sigaraya hafta sonu zam geldi! İşte enflasyona etkisi

Sigaraya hafta sonu zam geldi! İşte enflasyona etkisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.