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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,821431 0,34 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038032 0,34 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050655 0,34 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,832740 0,31 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,057652 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016901 1,30 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024265 0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054023 0,50 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,324453 0,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023114 0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,107148 0,78 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036275 0,73 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028428 0,70 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062252 0,63 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073020 0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034167 0,34 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067544 0,27 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,962014 0,24 Gedik Portföy Karma Fon 0,820021 0,16 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,188657 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032678 0,53 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,994552 0,47 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,038958 0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021378 0,37 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,959625 0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034435 0,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,058140 0,53 HSBC Portföy Altın Fonu 2,117585 0,52 Deniz Port. Altın Fonu 0,030329 0,52 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023996 0,52 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018834 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 57,928623 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019142 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024273 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 82,673617 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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