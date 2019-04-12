FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,955924 1,04 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058015 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034967 0,60 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,312747 0,60 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050926 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,343760 0,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029901 0,52 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023496 0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054217 0,36 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,608070 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036719 0,77 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076657 0,64 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040526 0,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062577 0,52 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073258 0,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,106929 0,84 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,968128 0,31 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,096480 0,25 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,015870 0,18 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,211719 0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032893 0,66 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,045241 0,60 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,000484 0,60 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,970000 0,53 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021488 0,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,058531 0,67 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020596 0,67 Deniz Port. Altın Fonu 0,030531 0,67 HSBC Portföy Altın Fonu 2,131622 0,66 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024154 0,66 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,256501 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018867 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,344353 0,06 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 103,352926 0,06 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,094463 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmekBakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek
TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.