Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,955924 1,04 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058015 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034967 0,60 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,312747 0,60 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050926 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,343760 0,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029901 0,52 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023496 0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054217 0,36 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,608070 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036719 0,77 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076657 0,64 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040526 0,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062577 0,52 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073258 0,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,106929 0,84 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,968128 0,31 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,096480 0,25 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,015870 0,18 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,211719 0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032893 0,66 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,045241 0,60 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,000484 0,60 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,970000 0,53 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021488 0,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,058531 0,67 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020596 0,67 Deniz Port. Altın Fonu 0,030531 0,67 HSBC Portföy Altın Fonu 2,131622 0,66 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024154 0,66 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,256501 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018867 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,344353 0,06 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 103,352926 0,06 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,094463 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

