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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,892039 0,66 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038532 0,63 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024715 0,63 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,929577 0,62 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051528 0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017816 3,85 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023800 1,09 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055345 0,70 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022778 0,69 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,357274 0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038725 2,09 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,116588 1,95 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064888 1,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041699 1,13 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076090 1,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068267 0,61 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,999670 0,37 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010227 0,29 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,830838 0,21 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,132957 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,045670 0,66 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032865 0,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,005792 0,61 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,999577 0,58 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,083208 0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,556360 1,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,058464 0,65 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020559 0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034583 0,65 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024106 0,64 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019291 0,12 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,539873 0,12 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049337 0,12 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,120445 0,12 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,258328 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
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