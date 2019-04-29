Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036333 1,07 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024980 0,87 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,377010 0,77 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,480830 0,76 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,874100 0,70 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023248 0,92 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024916 0,82 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,459695 0,79 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030941 0,78 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056380 0,75 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066117 1,01 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029024 0,89 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076948 0,84 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080185 0,76 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 45,583653 0,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069105 0,74 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,227097 0,61 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,029105 0,53 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041052 0,45 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,901680 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,266556 1,15 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895906 0,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033436 0,65 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,061572 0,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,014632 0,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,059506 0,64 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035211 0,64 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020923 0,64 Deniz Port. Altın Fonu 0,031021 0,63 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024534 0,63 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049491 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,544678 0,19 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,259126 0,19 ING Portföy Para Piyasası Fonu 83,571361 0,18 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019036 0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

