Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 596,935423 0,51 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062604 0,20 İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 9,183486 0,09 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018825 0,09 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037949 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017662 1,51 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024032 1,28 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032028 0,34 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,563070 0,22 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,641497 0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,630256 1,13 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 44,633761 0,89 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,053444 0,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043301 0,81 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,109607 0,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 30,713726 0,45 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,048751 0,44 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,111183 0,37 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016232 0,35 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,040901 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,381131 2,04 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034945 0,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,099744 0,64 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,054515 0,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023195 0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036845 0,71 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025649 0,71 HSBC Portföy Altın Fonu 2,264192 0,69 Deniz Port. Altın Fonu 0,032399 0,68 ING Portföy Altın Fonu 0,028449 0,68 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049799 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,362828 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,554258 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,089141 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019154 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

