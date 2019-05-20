Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025712 1,11 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,105988 0,99 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,075108 0,98 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039908 0,97 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,608054 0,96 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024275 0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057257 0,44 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031203 0,43 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,521709 0,32 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,218958 0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,013444 0,96 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037373 0,69 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079773 0,51 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037223 0,50 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,443162 0,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071117 0,98 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015089 0,64 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,059793 0,56 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,152369 0,41 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,203251 0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,339545 0,88 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022726 0,78 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,156063 0,73 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,031202 0,59 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017127 0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,226173 0,23 Ak Portföy Altın Fonu 0,058158 0,21 TEB Portföy Altın Fonu 0,061174 0,21 Garanti Portföy Altın Fonu 0,071108 0,21 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021507 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,204929 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,802516 0,19 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019289 0,19 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,682234 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050150 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

