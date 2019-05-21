Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408970 0,53 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172386 0,37 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021084 0,31 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040676 0,29 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 137,559624 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017632 0,30 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,219203 0,02 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,522005 0,02 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,624211 0,02 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,644317 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 44,411374 0,76 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,346900 0,35 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,290054 0,28 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,416921 0,26 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025704 0,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,208576 0,44 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,111956 0,26 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,155107 0,24 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,036812 0,23 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021661 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,937925 0,18 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030395 0,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,340912 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,298965 0,06 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,342537 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,518863 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050183 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,566183 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,208305 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,842937 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

