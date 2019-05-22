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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 583,892393 0,79 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572032 0,53 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037276 0,29 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040773 0,24 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,423350 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023820 1,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,443774 0,62 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057186 0,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031158 0,21 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,624964 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036580 1,44 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027458 1,44 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064656 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,826543 0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075444 0,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,039571 0,24 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,016837 0,17 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,059749 0,17 Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,471281 0,11 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010386 0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022729 0,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,156131 0,07 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,329471 0,06 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015539 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,299689 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,528293 0,75 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,299689 0,46 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,003955 0,46 Garanti Portföy Altın Fonu 0,070337 0,02 İş Portföy Altın Fonu 0,027849 0,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,211680 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024874 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,883348 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,567185 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,790598 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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