Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 588,999091 0,87 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037576 0,80 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,441109 0,73 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061910 0,60 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040165 0,56 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023355 0,95 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057537 0,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031345 0,60 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,455058 0,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023886 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042435 0,73 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037377 0,58 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079708 0,29 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,976628 0,21 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075585 0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,022753 0,58 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071569 0,46 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,067558 0,38 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010415 0,28 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034798 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022866 0,60 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,354009 0,54 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,167506 0,53 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,034614 0,36 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,077921 0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 226,392568 1,07 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,521691 1,00 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,705124 0,95 İş Portföy Altın Fonu 0,027957 0,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035868 0,36 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019641 0,07 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,263000 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,215035 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024890 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,568191 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

