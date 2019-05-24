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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062397 0,79 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037748 0,46 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040302 0,34 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,449338 0,34 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053638 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023545 0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057924 0,67 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031491 0,47 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,549923 0,42 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,163640 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 30,246217 1,45 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,082231 1,19 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 30,268701 1,19 Yapı Kredi Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055725 1,18 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047079 1,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037306 0,76 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,637155 0,59 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027705 0,56 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,028403 0,55 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,305762 0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034448 1,01 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,087266 0,87 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,041431 0,79 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023042 0,77 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,366210 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,922104 1,16 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036207 0,95 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021528 0,94 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025254 0,94 Deniz Port. Altın Fonu 0,031901 0,93 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019338 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019654 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050280 0,07 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024906 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,218384 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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