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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020889 0,21 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,125360 0,20 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021945 0,20 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,632198 0,20 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,021684 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016515 0,40 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,555627 0,37 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,165425 0,15 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,378120 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040892 3,51 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080511 3,39 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,976370 2,48 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,146169 2,40 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018272 2,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,914852 2,35 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,452064 1,86 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310378 1,51 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037830 1,40 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,230416 1,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023452 1,51 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035866 1,32 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,171523 1,00 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,827015 0,98 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,226718 0,92 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,572229 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050377 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,085281 0,19 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024954 0,19 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,228430 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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