Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036981 1,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060826 0,99 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,404075 0,97 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052209 0,92 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039580 0,87 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024183 2,35 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014343 1,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030747 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056730 0,85 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,393705 0,76 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036658 0,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062786 0,73 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046085 0,69 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,832500 0,68 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077329 0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049295 1,86 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,998021 0,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,683956 0,72 HSBC Portföy Değ. Fon 81,249185 0,50 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069899 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035077 1,90 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,104099 1,81 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,056577 1,59 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022304 0,95 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,300914 0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036826 1,92 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021864 1,90 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025639 1,86 Deniz Port. Altın Fonu 0,032392 1,85 Ak Portföy Altın Fonu 0,058913 1,84 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051058 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,593515 0,19 ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,202695 0,19 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025286 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,581939 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

