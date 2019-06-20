Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037122 0,62 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,407428 0,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025538 0,48 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,150780 0,46 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,557645 0,44 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021857 0,73 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024058 0,70 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014645 0,63 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056734 0,44 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,471500 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090723 2,00 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045643 1,87 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036803 1,28 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018263 0,82 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,006898 0,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,713661 0,46 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,136284 0,38 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070002 0,36 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,995899 0,35 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,337754 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,818551 0,55 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,296293 0,30 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022252 0,28 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,123834 0,25 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,007829 0,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,970793 0,20 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019673 0,07 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,583067 0,07 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054332 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,596582 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 60,499449 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

