Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449387 2,92 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,628581 2,73 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,044536 2,69 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186219 2,04 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 144,482162 1,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014987 2,34 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024237 1,24 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,408041 0,22 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,605696 0,13 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,642896 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091929 1,33 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046196 1,21 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,222626 0,74 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018434 0,73 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112855 0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,089110 2,62 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023144 1,44 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017274 1,02 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,022087 0,96 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017186 0,93 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,561529 1,12 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034956 0,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,103590 0,66 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,053729 0,57 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030661 0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 23,104895 1,88 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,845610 1,82 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 231,206549 1,42 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036742 0,86 İş Portföy Altın Fonu 0,028562 0,74 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,437447 0,08 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,528950 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019683 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051188 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,583441 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

