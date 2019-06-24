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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,454602 1,16 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037218 1,14 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051718 1,01 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060216 1,00 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039328 1,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024763 2,17 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015293 2,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,407073 1,24 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030684 0,88 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021901 0,79 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036834 1,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063516 1,04 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078184 0,96 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036104 0,91 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,351889 0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,994501 0,88 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,205314 0,72 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,054924 0,65 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,022216 0,58 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070039 0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035531 1,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,121315 1,61 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,068317 1,38 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,293797 1,10 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,002643 1,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,063234 1,73 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037357 1,67 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022134 1,65 Deniz Port. Altın Fonu 0,032801 1,63 Garanti Portföy Altın Fonu 0,073567 1,61 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,609394 0,20 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025399 0,19 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019723 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,600651 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,584549 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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