Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026290 0,50 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,118642 0,48 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,061133 0,43 Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,015999 0,42 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,676358 0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,628452 0,36 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,282108 0,32 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,488695 0,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,382691 0,24 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,423731 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048339 1,41 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,799228 1,34 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236762 1,30 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095799 1,25 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049454 1,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 84,823238 0,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,038208 0,71 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,210205 0,58 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,348347 0,58 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,250032 0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,309912 0,91 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035905 0,54 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,133075 0,50 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,077575 0,45 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018271 0,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,715172 0,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,571939 0,59 İş Portföy Altın Fonu 0,029307 0,53 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037764 0,52 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022345 0,52 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,607725 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051512 0,19 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019809 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,587110 0,18 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054707 0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

