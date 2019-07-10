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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021776 0,16 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045529 0,13 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,545071 0,08 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041184 0,08 Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,016267 0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015126 0,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,271039 0,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036040 0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028593 0,09 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,056817 0,08 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,017963 0,08 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,022952 0,07 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,049922 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016215 0,07 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,383435 0,07 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,145730 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,336573 0,06 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,292903 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,279236 0,29 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,489599 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,535138 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025646 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055007 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051800 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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