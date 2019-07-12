Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022494 0,16 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,024222 0,15 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,186396 0,15 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021847 0,15 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,395674 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,642775 0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041314 1,96 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,909886 1,46 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052982 1,29 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,214233 1,26 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074703 1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Karma Fon 0,882652 0,59 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,100002 0,54 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,576792 0,48 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,355062 0,47 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016447 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,013834 1,61 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,329271 1,30 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,274030 1,21 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031130 0,79 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,894438 0,76 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,278609 0,29 TEB Portföy Altın Fonu 0,062946 0,28 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022037 0,28 Deniz Port. Altın Fonu 0,032697 0,27 ING Portföy Altın Fonu 0,028699 0,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,535788 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051864 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,591070 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019935 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019942 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

