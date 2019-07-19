Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,468526 2,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,654571 1,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193404 1,37 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022782 0,89 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 148,372106 0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024964 0,90 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,657703 0,62 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,300290 0,53 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023949 0,47 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,511814 0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052806 2,30 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104142 2,14 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,183468 1,96 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,052755 1,95 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,330359 1,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208020 2,80 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017720 1,42 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,362524 1,38 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042562 1,15 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024284 1,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,909221 1,48 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,354189 1,47 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026959 1,35 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,557507 1,29 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035640 1,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,333343 1,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,063316 1,20 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037513 1,20 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026045 1,18 Deniz Port. Altın Fonu 0,032881 1,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,995806 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052083 0,06 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,538060 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,593572 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020017 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

