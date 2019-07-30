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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,682935 1,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,485910 0,82 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,083464 0,54 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216062 0,53 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023194 0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014611 0,67 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,273822 0,13 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,718202 0,13 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,697515 0,13 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,590433 0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043848 2,06 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,407072 1,10 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054954 0,99 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020518 0,99 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,318905 0,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,776193 0,62 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,223501 0,61 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,466338 0,54 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043119 0,49 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,626791 0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027548 0,97 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031556 0,50 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,379384 0,34 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,928645 0,33 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,777275 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,580033 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020156 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,597453 0,06 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,541327 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055662 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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