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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 105,110746 0,27 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042698 0,27 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,754832 0,25 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,086611 0,15 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216382 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014758 1,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,541933 1,27 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020691 0,84 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044149 0,69 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,324684 0,25 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,055042 0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Taaleri Portföy Değ. Fon 0,618228 0,28 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,228231 0,22 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,038493 0,16 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,225350 0,15 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,018153 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,048841 0,55 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,932357 0,40 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,843046 0,35 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016600 0,18 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012757 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,640194 0,07 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,902934 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020168 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055695 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,597804 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
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