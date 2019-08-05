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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058734 0,34 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,182734 0,24 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019888 0,24 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,022330 0,23 İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 9,712804 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024904 2,33 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013993 0,98 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,438749 0,28 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,272417 0,28 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,716522 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,558903 0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,029186 0,62 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,023154 0,39 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,301968 0,29 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,233692 0,27 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,030014 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035342 2,01 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,115736 1,96 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,066673 1,64 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015153 0,55 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012858 0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,953366 2,16 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037186 2,03 TEB Portföy Altın Fonu 0,062761 2,00 İş Portföy Altın Fonu 0,028844 1,97 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025812 1,96 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,599550 0,17 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020227 0,17 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055854 0,17 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 110,805800 0,16 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 19,395949 0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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