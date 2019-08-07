Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,022351 0,13 Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,121512 0,13 Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020919 0,12 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,778532 0,12 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,486111 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021707 0,67 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,493190 0,24 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,286999 0,21 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,662539 0,18 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053944 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102378 1,55 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051490 1,54 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051851 1,16 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,362721 1,14 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,542767 1,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,219885 0,98 HSBC Portföy Değ. Fon 87,219004 0,71 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,726067 0,62 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,357715 0,57 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,253551 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015191 0,24 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,126480 0,22 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012885 0,20 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035669 0,15 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016728 0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037532 0,21 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022171 0,19 HSBC Portföy Altın Fonu 2,293105 0,18 İş Portföy Altın Fonu 0,029106 0,18 TEB Portföy Altın Fonu 0,063340 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,976006 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055916 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,600231 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020249 0,05 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 110,926379 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

