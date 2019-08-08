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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,094990 0,26 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,199115 0,22 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023305 0,20 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,792012 0,20 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,683929 0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025439 1,37 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,441402 0,12 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,272040 0,08 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,695139 0,05 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,715742 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025392 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,662715 0,42 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,029357 0,31 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,305775 0,22 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,347602 0,14 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,783700 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036047 1,06 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,138360 1,05 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,084125 0,88 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016743 0,09 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,165342 0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,727153 2,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,782477 1,27 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037956 1,13 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 238,476134 1,10 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026325 1,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055948 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,600569 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020260 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,543788 0,05 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 110,985189 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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