Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,193838 0,25 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,023049 0,22 Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021075 0,21 Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F 0,019563 0,20 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,067706 0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,222433 0,58 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021662 0,53 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,497408 0,27 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,291279 0,07 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,278621 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032996 1,41 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059057 0,94 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025661 0,82 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,299563 0,79 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067996 0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,289902 2,04 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,787929 0,34 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017090 0,33 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,053068 0,33 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,121976 0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013036 0,32 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015404 0,31 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016936 0,27 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,173729 0,25 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026698 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,604081 0,16 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056273 0,15 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020377 0,15 İş Portföy Para Piyasası Fonu 256,688027 0,15 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,484451 0,15(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

